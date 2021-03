Eva Hache, salvada in extremis en ‘¿Quién quiere ser millonario?’: “Menos mal que no me he venido arribísima”

La dificultad de las preguntas en ‘¿Quién quiere ser millonario?’ no depende a veces sólo del propio tema, sino del concursante. Un conocedor de la geografía habría acertado fácilmente la séptima de Eva Hecha y, sin embargo, a ella incluso le ha costado un comodín.

Tantas dudas le ha generado que ha comenzado a hacer sonidos que a Juanra Bonet le han recordado a las tenistas. No en vano, en este concurso cada ronda es una bola de partido.

Tras lamentarse de que tendría que haber estudiado más los ríos europeos en el colegio, la humorista ha recurrido al comodín del ’50:50’. Cuando ha visto las dos opciones eliminadas, se ha quedado con cara de susto: “Menos mal que no me he venido arribísima”, ha afirmado.

