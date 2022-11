Orestes, a una de alcanzar el bote en ‘El Rosco’ mientras Rafa se tambalea: “Está complicado”

Los últimos ‘Roscos’ entre Orestes y Rafa han sido, cuanto menos, emocionantes e impredecibles. El grandísimo nivel que derrochan durante esta prueba en cada programa nos ha puesto los pelos de punta. Sin ir más lejos, fue en los dos últimos programas donde el sevillano [[LINK:INTERNO|||Article|||636a14deba4fb0e49f3e1422|||se quedó a solo una respuesta de alcanzar el bote millonario de ‘Pasapalabra’]].

En este duelo no iba a ser menos y Orestes y Rafa han estado a la altura de los 276 y 113 programas que llevan a sus espaldas, respectivamente. El burgalés ha sorprendido a todos acertando 11 palabras del tirón y jugándosela en la única que le quedaba para completar ‘El Rosco’.

Por otro lado, a Rafa no le queda otra que arriesgar a pesar de sus dudas con varias respuestas que le tambaleaban en su cabeza. “Está complicado, opciones hay pero no lo veo nada claro”, le aseguraba el sevillano a Roberto Leal antes de lanzarse a por todas. Pero eso no le ha achantado y ha luchado hasta el final por un bote que ya asciende a los 1.768.000 euros. ¿Cómo habrá sido el desenlace de este ‘Rosco’ tan ajustado?