Un fallo temprano de Orestes le arrastra a un efecto dominó en ‘El Rosco’: “Me he quedado atrapado”

Después de la tremenda remontada en el programa anterior, todo puede pasar en ‘El Rosco’: a pesar de la gran ventaja que Orestes tenía frente a Rafa, el sevillano se marcó un final de infarto dando un giro inesperado a los marcadores y firmando un empate.

Como hemos visto, todo puede pasar en cada programa de ‘Pasapalabra’ y en este hemos vuelto a presenciar algo extraordinario. Orestes comienza ‘El Rosco’ cometiendo un fallo muy temprano con la letra ‘C’ y que inmediatamente rectifica al saberse la respuesta.

Pero ese no ha sido el único error del burgalés, que parecía no ser su día de suerte: “Me he quedado atrapado en el otro fallo”, se lamentaba cuando otra nueva letra se teñía de rojo. Él mismo ha achacado a que es el propio “desgaste” de esta prueba lo que le lleva a tener estos fallos tontos y que él mismo sabe la respuesta correcta.

Por su parte, la racha de Rafa continúa imparable a pesar de que tampoco se ha librado de algún que otro fallo. ¿Habrán sido los suficientes para vencer a Orestes en este duelo? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!

