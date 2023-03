La reacción de Rafa y Orestes a su segundo empate a 24… con petición insólita a Roberto Leal

Ya pueden hacer caso de Roberto Leal: “Si no vieron el programa de ayer, tendrán que ponérselo”. No sólo para descubrir por qué no hay ‘Silla Azul’, sino también para disfrutar de un momento histórico: el segundo empate a 24 en la historia de ‘Pasapalabra’. Con los mismos protagonistas que el primero: Orestes y Rafa. ¡Fue legendario!

El presentador ha comenzado dando varias estadísticas: 64 empates, además de que el sevillano se ha quedado 12 veces a una del bote, mientras que en el caso del burgalés han sido 14 ocasiones.

Los dos concursantes han contado cómo vivieron ‘El Rosco’, con dos arranques espectaculares: si Rafa hizo 18 letras de un tirón, Orestes firmó 19. Por tantos motivos, los dos han hecho una insólita petición al programa “hablando en serio”: “Ya hemos hecho méritos”. ¿De qué se trata? ¡No te lo pierdas!