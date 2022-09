Descubre a los nuevos invitados de 'Pasapalabra' del 20 al 22 de septiembre

Los cuatro invitados que llegan a 'Pasapalabra' son ya grandes amigos del programa, así que les tocará demostrar que tienen experiencia en las pruebas para ayudar a Orestes y a Rafa. Eva González, Joe Pérez-Orive, Angy y Manuel Martos prometen momentazos llenos de diversión.

Hablar de Eva González es hacerlo sobre una de las personas más queridas por los espectadores de Antena 3. Más allá de sus facetas de modelo y actriz, y de su título de Miss España en 2003, es presentadora de todas las ediciones de 'La Voz' desde que este programa desembarcó en la cadena en 2019: en su versión de adultos, de Kids y de Senior. Justo ahora regresa este talent show, con Luis Fonsi, Laura Pausini, Pablo López y Antonio Orozco como coaches. Ella presenta pero... ¿cómo es su voz? ¡Se atrevió a cantar en su pasada visita a 'Pasapalabra'!

Quien sí canta muy bien es Angy Fernández, aunque su gran salto a la fama lo consiguió por su papel de Paula en la serie 'Física o química'. Después le han llegado innumerables trabajos en cine, teatro, radio y televisión. Se alzó con el título de ganadora de la primera edición de 'Tu cara me suena', participó en 'Splash! Famosos al agua', brilló en 'La llamada', emocionó en 'Amar es para siempre' y cada vez más frecuente en los musicales, desde '40, El musical' pasando por 'Hoy no me puedo levantar' y hasta 'Kinky Boots'. Se atreve con todo, hasta convertir con Mónica Estarreado el plató en un tablao flamenco.

Joe Pérez-Orive cuenta con una extensa trayectoria profesional en la industria musical. Su faceta profesional más destacada es la director de marketing en empresas como Live Nation Entertainment, Ticketmaster y Hard Rock Café, además de director general de Clipper Music y director artístico de Warner.

Su camino es paralelo al de Manuel Martos, hijo de Raphael y Natalia Figueroa. Involucrado en el mundo de la música, pues le viene de familia, en 1996 formó parte del grupo In Fraganti y en 2006 fundó el grupo musical Mota con el guitarrista y productor Álvaro de Azcárate. Sus proyectos actuales pasan por su carrera de productor ejecutivo y director artístico musical.