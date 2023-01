¿Viene de resaca? María Jesús, a tope de ‘brilli’ en ‘Pasapalabra’: “No me he quitado todavía lo de Nochevieja”

¡Feliz año nuevo en ‘Pasapalabra’! Roberto Leal ha felicitado el 2023 a los espectadores en el primer programa del año dirigiéndose hacia la cámara con un bonito mensaje y arrancando por todo lo alto la presentación de los invitados.

El presentador también ha dedicado unas palabras de buenos deseos a los invitados que se encuentran en plató y que acompañan a Orestes y Rafa por segundo programa consecutivo en su lucha hacia el bote.

Pero en quien ha centrado especial atención ha sido en María Jesús Grados, que lucía un espectacular y elegante look envuelta en ‘brilli brilli’: “¡Qué guapa!”, le ha piropeado Roberto, a lo que la cantante ha confesado que “todavía no se he quitado lo de Nochevieja”. Además, la invitada también ha tenido unas palabras para el año que acaba de empezar. ¡No pierdas detalle en el vídeo de arriba!