El vacile de José Corbacho a Roberto Leal: “Mi madre es muy fan tuya, Jorge Fernández”

El buen rollo y las risas han estado garantizados en Pasapalabra desde la llegada al plató del nuevo cuarteto de refuerzos formado por José Corbacho, Chiqui Fernández, Natalia Ferviú y Carles Sans. Uno de ellos ha evidenciado la veteranía que ya ha adquirido Manu. “Es la primera vez repito un invitado”, ha revelado el concursante al reencontrarse con Corbacho.

El cómico ha protagonizado esta anécdota con Manu al principio, y al final ha dejado otra con Roberto Leal. Antes de El Rosco, el presentador le ha sorprendido con un regalo en forma de dibujo, una de sus grandes habilidades: “Como tú has dicho que te pareces un poquito al señor Patata, que yo no lo digo, te he hecho un retratito”. ¡Es Potacho!

Corbacho ha acogido con mucho humor esta caricatura, aunque se ha vengado de inmediato. Lo ha hecho con un vacile a Roberto: “Mi madre es muy fan tuya, Jorge Fernández”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!