“¿Tienes luego una boda?”: Roberto Leal, maravillado con el look ‘de percha’ de Diego Revuelta

Ya es el tercer programa consecutivo y, por tanto, el último para los invitados que nos han acompaño estos días en ‘Pasapalabra’. A Roberto Leal no se le escapa detalle en el plató y esta vez no iba a ser menos con Diego Revuelta y su look como protagonista.

El presentador se ha quedado alucinado con el ‘outfit’ que lucía el invitado: “¿Tienes luego una boda?”, le ha preguntado con mucha curiosidad y en tono de humor. Pero Diego Revuelta ha confesado que quería despedir su breve pero intensa experiencia en ‘Pasapalabra’ de una forma muy especial. “Es el último día y estoy un poco apenado, les he cogido mucho cariño a todos”, confesaba al presentador.

Además, el periodista ha hecho un llamamiento a Susanna Griso, su compañera de programa con la que trabaja codo con codo cada mañana para que acuda a participar a ‘Pasapalabra’. ¿La veremos pronto en este plató?