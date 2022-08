La sorprendente casualidad que une a los invitados de ‘Pasapalabra’: “Hay mucho pececito suelto”

En el segundo programa de estos cuatro invitados, el particular chaleco de Antonio Albella ha despertado el interés de Roberto Leal: “Es del ‘Regreso al Futuro”, ha asegurado el actor entre risas. Albella ha aprovechado su presentación para destacar el papel de ‘Pasapalabra’ con los invitados: “Nos juntáis a amigos que nos conocíamos o que nos admirábamos y no nos habíamos encontrado nunca…”, revela el actor y agradece haberse cruzado con Lucrecia, la cual no había tenido oportunidad de conocerla antes del programa.

La cantante, agradecida por las bonitas palabras de Antonio Albella, ha confesado una casualidad que han descubierto y que une a los cuatro invitados que están sentados en la mesa. Roberto Leal, al escucharla, no se lo podía creer: “Hay mucho pececito suelto”, ha asegurado el presentador con humor. ¿De qué coincidencia se trata? ¡No te lo pierdas en el vídeo!

