Silvia Abril, humorista y… ¿cantante? Su desternillante nueva versión de Chayanne en La Pista

El duelo de La Pista de hoy ha estado lleno de risas y momentazos memorables. No podía ser de otra forma con Silvia Abril y su compañero de profesión David Fernández, que, desde que ha pisado el plató, no ha hecho más que hacernos reír.

“No sé que va a salir de aquí, ya lo aviso”, ha advertido Roberto Leal al ver el duelo que se avecinaba. Anunciando una canción de 1999, la prueba ya empezaba fuerte. “Yo no había nacido”, ha dicho David, entre risas.

Silvia ha sido más rápida con el pulsador y se ha lanzado a cantar. Aunque no se entendía ni una palabra de su “nueva versión”, no cabía duda de que la canción era Salomé de Chayanne. “¿Has visto qué bien me sé las letras?”, le ha preguntado al presentador, que no daba crédito con el desparpajo de la humorista. ¡Dale al play para ver su increíble actuación!