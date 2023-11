Roberto Leal reta a los invitados: “Si no la sabéis, yo me levanto y me voy”

Roberto Leal lo tenía claro al dar paso al duelo en La Pista entre Marta Belenguer y Jorge Roelas: “Esto os va a sonar”. Además, justo a esta pareja de invitados, ambos del mundo de la interpretación, le viene que ni pintado porque se trata… ¡de una película!

Cuando ha comenzado a sonar el primer fragmento, Roberto ha empezado a dibujar. Ha aprovechado este impás mientras Marta y Jorge trataban de deducir algo por ese fragmento de la banda sonora. Como les ha sido imposible, el presentador les ha dado un dato definitivo: una frase mítica, tan emblemática que incluso les ha retado. “Si no la sabéis, yo me levanto y me voy”, ha afirmado.

Se ha quedado en amenaza porque es imposible no reconocer quién dice: “Mi casa, teléfono”. Marta, más rápida con el pulsador, se ha llevado el triunfo. Además, Roberto ha descubierto su dibujo: un retrato de E.T., el extraterrestre, tan bien hecho que Almudena Cid se ha quedado maravillada. “¡Qué bonito!”, ha asegurado. ¡No te pierdas en el vídeo este momento!

Justo antes de vivir este momentazo, Almudena Cid y Abel Antón se enfrentaron a esta misma prueba con una mítica canción que ha generado una desternillante confusión.

La exdeportista ha reconocido que la canción es Azul… pero no por Cristian Castro, sino gracias a la versión que se hizo en Operación Triunfo.