Roberto Leal recurre al Real Madrid para picar a Edu Aguirre: “No me tires de la lengua”

Poco le ha durado a Roberto Leal la calma futbolística en Pasapalabra porque, sólo unos días después de la visita de Cristóbal Soria, ha llegado Edu Aguirre. El periodista deportivo, después de mucho tiempo, ha hecho un hueco en su agenda para regresar al concurso. Habrá que ver si sorprende al presentador como hizo su compañero de El Chiringuito, que le regaló una camiseta del Sevilla firmada por Jesús Navas.

De momento, lo que ha habido entre Edu y Roberto es un primer pique. Ha surgido cuando el invitado ha comentado que El Chiringuito le supone “un no dormir” y ha invitado al presentador a visitar el programa. Cuando Roberto le ha dicho que precisamente le es difícil por los horarios, Edu ha apostillado que quizá tiene algo que ver también cómo va su equipo: “Y del Sevilla, estamos ahí”.

“No me tires de la lengua”, le ha respondido el presentador, que ha recurrido al Real Madrid y una de las heridas más recientes entre su afición para sentenciar el momento. ¡Revívelo en el vídeo!