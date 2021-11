¡Momentazo! Roberto Leal y Nerea Rodríguez bailan ‘It’s not unusual’ al estilo Carlton Banks en ‘Pasapalabra’

Joe Pérez-Orive y Manuel Martos se han convertido por primera vez en rivales en 'Pasapalabra' gracias a 'La Pista'. "No valen canciones de Raphael', ha advertido Joe antes de que sonara la música, aunque eso también supondría más presión para Manuel como hijo de ese mítico cantante.

Lo cierto es que no les ha tocado ninguna canción de Raphael pero sí un verdadero himno de 1965, que los dos han reconocido en cuanto han sonado las primeras notas. Sin duda, es inconfundible, especialmente para dos expertos en música como estos dos invitados.

Eso sí, Manuel ha sido el más rápido con el pulsador y ha podido así acertar este temazo de Tom Jones: 'It's not unusual'. Él no se ha atrevido a cantar pero sí lo ha hecho Nerea Rodríguez. ¡Y qué bien lo ha hecho!

Además, no se ha quedado ahí sino que ha salido a bailar con Roberto Leal al estilo Carlton Banks, de 'El príncipe de Bel-Air'.

¡Revive en el vídeo este momentazo!