Roberto Leal encarga a Marco Antonio trasladarse al verano del 94’ en ‘La Pista’

Tras el trepidante duelo anterior, llegaba el momento de ver el duelo central. Marco Antonio y Sofía se volvían a ver las caras para intentar sumar los máximos segundos posibles a su marcador de cara a ‘El Rosco’.

A pesar de comenzar muy perdidos, a Marco Antonio se le ha iluminado la bombilla y ha dado con ella. Tras ello, como no podía ser de otra manera, Roberto Leal le ha pedido que se trasladase al verano del 94’ y se lanzase a bailar. Él no lo ha dudado ni un segundo de igual manera que no lo ha dudado Alejandra Grepi para acompañarle.

¡Así ha sido este momentazo!