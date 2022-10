La reivindicación de Ana Morgade con esta letra de Hombres G: “Las mujeres no somos un bolso”

A Ana Morgade tan solo le han sido suficientes unos segundos de la sintonía para descubrir de qué canción se trataba durante su duelo frente a Inma Cuestas en ‘La Pista’. “Ni envuelves el juego que me lo llevo ya”, le ha asegurado a Roberto Leal justo después de haber pulsado el marcador y estar convencida de su respuesta.

La humorista ha cantado con energía y entusiasmo ‘Devuélveme a mi chica’, el mítico tema de Hombres G. Sin embargo, al terminar su interpretación, ha querido lanzar un mensaje reivindicativo acerca de la letra de esta canción que, según ella, “ha envejecido muy mal”: “Hay un insulto que no está nada bien y, además, las mujeres no se devuelven, no somos un bolso”, ha sentenciado Ana Morgade, acompañado del aplauso del público. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!