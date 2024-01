El regalo involuntario de Llum Barrera a Roberto Álamo: “Gracias, no la sabía”

Llum Barrera y Roberto Álamo han jugado su segundo duelo en La Pista. Tras la victoria del actor en el programa anterior, la invitada del equipo de Óscar ha buscado resarcirse. Sin embargo, lo que ha acabado haciendo es regalarle el triunfo a su rival y, además, con pleno de cinco segundos y el premio de El gran libro de Pasapalabra… ¡con las fotos “golosas” de Roberto Leal”.

Roberto se ha puesto muy contento al descubrir que el tema es del año 1969, aunque ha rebajado un poco su entusiasmo al saber que iba a sonar una versión de 1986. De todas formas, la gran pista se la ha dado Llum cuando ha seguido tarareando el fragmento que han escuchado. “Gracias, no la sabía pero como la has cantado tú ya me la sé”, ha reconocido el actor.

Llum ha tratado de impedir el nuevo triunfo de su rival: “¿Pero el título como es?”. Sin embargo, no le hacía falta porque ha recordado las palabras necesarias para acertar. ¡Revive este duelo en el vídeo!