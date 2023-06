¡Qué voz! Txabi Franquesa sorprende al cantar ‘Sólo pienso en ti’ a Roberto Leal

Txabi Franquesa y Natalia han tenido que bucear en los años 70 para descubrir su canción en 'La Pista'. En su segundo duelo, han viajado hasta 1978. "Qué bien para ti", ha bromeado la cantante, lanzando un divertido zasca a su rival por su edad.

Sin embargo, los dos han estado igual de despistados tras escuchar el primer fragmento y después de que Roberto Leal les haya revelado un verso de la letra. A la vez, Natalia ha reconocido notar la presión tanto de Fer como de Chema Martínez: "En mi equipo todo el mundo se la sabe, pero no puedo mirar para que no me chiven", ha afirmado, tratando de no hacer trampas.

Ha sido el segundo fragmento el que mejor les ha orientado sobre la canción, especialmente a Txabi. De hecho, tras terminar de escuchar, se ha arrancado a pleno pulmón con el título, que está en el estribillo: 'Sólo pienso en ti'. Ha cantado tan bien que el presentador se ha quedado alucinado. "Qué maravilla", ha reconocido Roberto, embelesado por este inesperado chorro de voz. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Lo que a todos nos tiene sin parpadear es el duelo entre Moisés y Fer en 'El Rosco'. Esta vez, el riojano ha cometido un fallo inesperado que ha amenazado con dejarle 'KO'.

Sin embargo, no ha tirado la toalla tras este lapsus con una pregunta sobre boxeo. De hecho, ha remontado para dejar el desenlace en manos de Fer.