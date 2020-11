“Qué grande… eres”: Roberto Leal se rinde ante Silvia Marty como nueva reina total de ‘La Pista’

Lydia Valentín ha podido comprobar por fin, en su último día en ‘Pasapalabra’, que su pulsador en ‘La Pista’ sí funciona. Ella ha sido la más rápida pero no ha adivinado la canción con sus primeros compases.

El turno ha pasado entonces a Silvia Marty, que ha demostrado que es una auténtica experta en esta prueba. Y eso que esta vez no quería atreverse a dar el título de la canción que tenía en mente porque no creía que fuera la correcta: “De 1981 no puede ser”.

Finalmente sí se ha lanzado a dar ese título… ¡Y era el correcto! Vuelve a ver este momentazo.