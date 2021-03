¡La ha cazado al vuelo! Pablo se viene arriba en ‘La Pista’ con ‘I want to break free’

Javier y Pablo debían enfrentarse de nuevo a un duelo central en ‘La Pista’. Ambos debían de dar respuesta a la canción del año 1984 que Roberto Real estaba buscando.

Con unas pocas notas, Pablo creía saber cuál era la canción que ha sonado en el programa. El concursante que lleva 194 en ‘Pasapalabra’ no tenía dudas de que se trataba del tema ‘I want to break free’ de Queen.