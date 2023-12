Los nuevos personajes de Superman… versión Moisés: ¡y se olvida de Lex Luthor!

Moisés ha encontrado su particular kryptonita en la Sopa de Letras. Lo curioso es que se trata… ¡del propio Superman! El concursante se ha enredado en un panel sobre la película hasta el punto de que no ha sido capaz de resolverlo. Hasta veinte segundos ha gastado, lo que ha provocado que ya no le diera tiempo a más en la prueba.

Moisés tenía que encontrar personajes pero sólo ha sido capaz de ver a Lois y se ha inventado a Lax. Jorge Blass le ha ayudado con Clark. ¡Faltaba el tercero en discordia!, y nunca mejor dicho al tratarse de Lex Luthor.

Ni Mariló Montero ni Moisés se han dado cuenta. A cambio, se han inventado nuevos nombres para un próximo cómic del superhéroe. El concursante ha caído en Lex demasiado tarde, ya cuando ha vuelto a pasar el turno a Jorge y se ha quedado sin opciones. Eso sí, los nuevos personajes prometen. ¡Descubre las ocurrencias en el vídeo!

Quienes son superhéroes, y aún más cuando llega El Rosco, son los concursantes. En esta ocasión, la prueba ha estado marcada por la apasionante persecución de Moisés a Óscar.

El madrileño ha llegado a 22 aciertos y, después, ha decidido plantarse al no ver opciones de bote. Moisés necesitaba tres letras para, al menos, empatar.