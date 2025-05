“¿Se lo puede llevar alguien de seguridad?”: Roberto Leal toma medidas con Juanra Bonet

Juanra Bonet es presentador, es cómico y va a desempeñar un papel sorprendente en Traitors. Antes del estreno de este nuevo programa de Antena 3, ha regresado a Pasapalabra para ayudar a Manu y, por supuesto, para protagonizar momentos llenos de humor. Lo ha demostrado desde el inicio, cuando Roberto Leal le ha dado la bienvenida.

Después, en La Pista, ha estado algo ‘Lento’ para acertar la canción con ese título de Julieta Venegas. Para compensarlo, ha animado a Mariola Fuentes, como si fuera un coach, en su duelo contra Fele Martínez. “Es un temazo”, les ha dicho el presentador. Se les ha resistido con el primer fragmento, pero el actor lo ha sacado adelante con el verso de la letra que ha descubierto después.

El plató se ha llenado de música con ‘All that she wants’, de Ace of base. El nombre del grupo le ha dado pie a Juanra para improvisar un chiste tan malo que Roberto ha pedido medidas: “¿Se lo puede llevar alguien de seguridad?”. ¡Descúbrelo en el vídeo!