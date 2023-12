Momentazo musical: La Mari de Chamao coge el Barco a Venus de Mecano

La Mari de Chambao tiene una misión importante nada más llegar a Pasapalabra. De primeras, ya es la encargada de evitar el pleno del equipo azul en La Pista. Moisés se ha llevado su duelo frente a Óscar gracias a Carlos Baute, mientras que Patricia Montero ha acertado la película de su duelo “histórico” contra Álex Adróver. No obstante, la pareja ha protagonizado un beso que ha eclipsado toda la prueba.

La Mari se ha enfrentado a Yunke con una canción del año 1983. Con el primer fragmento, el mago ha apostado ya por Mecano. Ha acertado con el grupo pero no con la canción, ya que su respuesta ha sido Hoy no me puedo levantar. Los invitados han entrado en bucle con su estribillo hasta que han escuchado un poco más de música.

Ha sido entonces cuando La Mari ha dado en el clavo con Barco a Venus. “¡Qué maravilla!”, ha exclamado Roberto Leal. La cantante ha logrado así arañar tres segundos para el equipo de Óscar. ¡Revive este momento musical en el vídeo!