¿Moisés 'aspira a ganar' el bote o 'aspira ganar'?: Roberto Leal aclara la duda

Roberto Leal ha aprovechado de nuevo los aciertos en 'El Rosco' de los participantes para aclararnos algunas dudas. Nos han llamado la atención, entre otras curiosidades, el verbo ‘aspirar’ y el participio de ‘maldecir’ en una semana en la que Moisés ha conseguido su primer 24, quedándose a sólo una letra del bote.

El verbo 'aspirar' ha hecho que surgiese la confusión en el plató de 'Pasapalabra'. Como siempre, Roberto Leal ha resuelto la duda para diferenciar entre: 'aspirar a ganar' o 'aspira ganar'. Según la RAE, el uso correcto es 'aspirar a ganar', ya que se recomienda siempre mantener la preposición ‘a’.

Otra de las palabras que nos ha hecho un quebradero de cabeza ha sido el participio del verbo 'maldecir'. ¿Se dice 'he maldecido', 'he maldicho' o 'he maldito'? La respuesta correcta es 'he maldecido'. La RAE dice que el participio del verbo maldecir es 'maldecido'. Por su parte, la forma maldito solo se utiliza hoy como adjetivo o sustantivo y por eso podemos decir 'un poeta maldito' o 'maldita sea'. ¡Descubre estas y otras curiosidades de la semana en 'Pasapalabra' en el video!