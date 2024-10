¿Luis Piedrahíta sigue en Pasapalabra? JJ Vaquero sorprende con un nuevo look en el programa

Siempre que JJ Vaquero visita el programa, las risas están aseguradas. En una de sus últimas visitas, el cómico nos regaló un emocionante duelo en La Pista junto a Manu Tenorio, ya que no conseguían adivinar que la sintonía que estaba sonando era la de la película ‘Regreso al futuro’.

JJ Vaquero ha vuelto al programa después de mucho tiempo y Roberto Leal ha querido recalcar en su presentación que el cómico marcó un récord levantando 273 kilos en peso muerto. ¡Se quedó muy cerca de convertirse en campeón de España!

“Pero sí que me ha llegado la vejez. Me han puesto gafas”, ha bromeado JJ Vaquero sobre su nuevo look. “Si me las pongo, como artista, me quita el rollo macarra”, explica el cómico mientras se debate en si llevarlas puesta. Además, no ha podido evitar compararse con un suyo compañero de profesión con ellas en la cara. ¡Revive el momentazo en el vídeo de arriba!