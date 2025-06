El lío de papeles de Roberto Leal: “Estas cosas de la tele se tienen que saber”

Tras cuatro programas de tregua, la Silla Azul ha regresado al inicio de Pasapalabra. Manu ha tenido que superarla tras los cuatro empates consecutivos que firmó con Rosa. Esa racha se truncó para el madrileño en el último Rosco con un duelo del que, como ha dicho, prefiere pasar página.

Manu ha preferido hablar de lo fuerte que está Coyote Dax, como acababa de demostrar con un original saludo a sus paisanos mexicanos. “Cuando me ha dado el saludo ahora que he vuelto, casi me saca el brazo”, ha bromeado. Al hilo, Roberto Leal ha improvisado un chiste al renombrar al cantante como “Coyote Da”.

Acto seguido, el presentador ha hecho repaso por los datos de Manu, entre ellos el número de programas que lleva. Sin embargo, se ha equivocado al restarle cinco a los 276 que ha alcanzado tras superar la Silla Azul. Se lo han chivado por el pinganillo y ha querido explicarlo: “Estas cosas de la tele se tienen que saber”. ¡Dale al play para saber el motivo de su despiste!