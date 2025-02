¿Leonardo DiCaprio o Johnny Deep? Rosa explica las razones por las que elige al actor de Titanic

La prueba del ¿Dónde Están? pone a veces en un dilema a los concursantes a la hora de elegir entre las dos opciones. En este caso, Rosa ha tenido que escoger entre dos grandes actores de Hollywood: Leonardo DiCaprio y Johnny Deep. Además, Roberto Leal le ha pedido al equipo azul que lo explique “con argumentos de peso”.

La gallega ha preferido no mojarse y ha dejado su decisión en manos de los invitados de su equipo. Tras lo que ha sufrido en La Pista hasta reconocer ‘Come together’, de The Beatles, ha querido pedir consejo a Javier Pereira y Eva Pedraza.

Los dos lo tenían claro: Leonardo DiCaprio. “Como me pongan nombres de novias, me voy a perder”, ha bromeado Eva. Por su parte, Javier ha explicado su preferencia por el actor de Titanic recordando su “carrera in crescendo que ha tenido, que ha sido bestial”. En cualquier caso, ambas estrellas de cine han dado suerte a los concursantes porque los dos equipos han conseguido resolver sus paneles. ¡Revive este momento en el vídeo!