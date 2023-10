El final “épico” de Itziar Castro en la Sopa de Letras: “Ataque de…”

Itziar Castro está demostrando en esta visita a Pasapalabra su gran sentido del humor y también que es una ayudante fantástica para los concursantes, en este caso para su amigo Óscar. La actriz reveló en su presentación que le une una relación personal con el concursante desde hace años.

De la misma manera que la invitada ha roto el guion en La Pista, volviendo locos a los cámaras, regalando el juego de mesa a Pepa Rus y tapando el plano a Roberto Leal, también ha decidido improvisar durante la Sopa de Letras. Ha sido al final, cuando el presentador le ha anunciado un nuevo panel a falta de sólo cuatro segundos: “Ataque de…”.

Viendo que no iba a tener tiempo para completarlo, Itziar ha optado por el humor: dando una respuesta inesperada y que, además, no cabía por tener más de cinco letras. Todos en la mesa han empezado a reírse pero la actriz se ha justificado: “Ya no llego, pues que sea algo épico”. ¡Descubre en el vídeo la respuesta que ha dado!