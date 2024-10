El ‘enfado’ futbolero de Hugo Salazar con Roberto Leal por un audio: “Lo que no encajo…”

Hugo Salazar ha regresado a Pasapalabra para ayudar a Nacho y ser parte de su equipo junto a Michelle Calvó. Roberto Leal le ha recibido con un gran abrazo y su conversación se ha centrado en el estilismo del presentador, una llamativa combinación de camiseta muy corta de manga y chaleco que ha provocado los comentarios de casi todos los invitados.

Entre el presentador y el cantante se ha quedado pendiente otro tema, que ha surgido justo antes de El Rosco. Además de charlar sobre el proyecto discográfico que Hugo publicará en 2025 y sobre su faceta de nutricionista, ambos han sacado a relucir su rivalidad futbolística. “Yo encajo deportivamente las victorias”, ha asegurado el invitado al recordar el último derbi entre los dos equipos sevillanos.

Sin embargo, hay un detalle que a Hugo, bético confeso, le sentó mal del presentador, fiel sevillista, y no ha dudado en decírselo. “Lo que no encajo es que tú, el día después del derbi, me mandes un audio a las siete y media de la mañana y yo me despierte un lunes con tu voz”, le ha revelado. ¿Qué le dijo en ese mensaje? ¡No te lo pierdas en el vídeo!