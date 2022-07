Detalle romántico de Santiago Segura con Carmen Conesa y generoso con Andrea Duro

Roberto Leal se lo ha advertido a Falete y a Santiago Segura: “No me vale que me digáis: ‘es que no la conozco’”. Su canción en ‘La Pista’, del año 1961, les iba a sonar, como así ha ocurrido tras el primer fragmento.

El director de cine ha sido más rápido con el pulsador, aunque le ha puesto suspense. Le ha costado sacar la melodía, aunque poco a poco ha ido recordando la letra… y el título: ‘Cuando calienta el sol’.

De la misma forma que Carmen Conesa le sacó dos días atrás a bailar con una canción disco, esta vez ha sido Segura quien ha querido que ella fuera su pareja con esta romántica balada.

El invitado del equipo naranja ha sumado cinco segundos para el equipo de Orestes y, además, ha tenido después un generoso gesto con una de sus rivales, Andrea Duro. ¿De qué se trata? ¡Dale al play!