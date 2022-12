La desternillante ‘bronca’ de Roberto Leal a Pablo Rivero: “Por el camino que vas, no juegas”

Por tercera vez consecutiva, Ramón Langa y Pablo Rivero se han enfrentado en ‘La Pista’ para poner a prueba su oído musical. Pero lo que debería ser un momento de concentración ha acabado convirtiéndose en muchas risas, diversión y algún toque de atención por parte de Roberto Leal.

Sonaba la sintonía de una canción que llevaba como pista ‘Navidad’. Los dos invitados estaban totalmente perdidos y no conseguían descifrar este tema, pero no solo eso, sino que Pablo Rivero se ha saltado las normas de la prueba musical y se ha ganado una ‘bronca’ de Roberto Leal: “Te has adelantado, por el camino que vas, no juegas”, le ha advertido el presentador.

A pesar de ello, han protagonizado un momento con risas desternillantes… ¿Quién habrá conseguido dar con la canción y alzarse con la victoria? ¡Descúbrelo en el vídeo!