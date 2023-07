El despiste que casi le cuesta caro a Iván Sánchez: “No ha pulsado nadie”

Iván Sánchez ha dejado a todos boquiabiertos en 'La Pista', empezando por Roberto Leal. El presentador no ha podido evitar exclamar un "madre mía..." cuando el actor, en un brote de inspiración, ha dado con la canción que le ha tocado en 'La Pista'.

Para mayor sorpresa, ha ocurrido no tras escuchar el primer fragmento, sino después de saber un verso de la letra. De repente, ha respondido tarareando: "So many monsters". Ni él mismo creía estar acertando, al afirmar: "Lo mío es inventar canciones".

Pues tenía la clave para llevarse la victoria salvo por un pequeño pero esencial detalle del que ha advertido el presentador: "No ha pulsado nadie". Iván ha estado rápido para corregir su despiste, sin dejar que Alicia Borrachero pudiera reaccionar para 'robarle' la idea. ¡Revive este duelo en el vídeo!