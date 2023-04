David Amor dice “basta” a Roberto Leal: “¡Ya me está vacilando!”

De David Amor se puede decir que tiene unas manos muy grandes… ¡y también un muy buen oído! Lo ha demostrado con un acierto de mucho mérito en ‘La Pista’ en su tercer duelo frente a Charo Reina. Desde el principio intuía que se trataba de una canción en italiano, y así era.

Sin embargo, no ha acertado a la primera. El fragmento le sonaba al principio a ‘Será porque te amo’ y se ha lanzado a cantarla. Lo que ha notado es que Roberto Leal le dejaba seguir… a pesar de que le iba decir que no era. “¡Ya me está vacilando! ¡Basta!”, le ha pedido entre risas al presentador, que negaba que fuera su intención. Al final, ha tenido que reconocer que sí lo estaba haciendo, pero “sin querer”.

Con el verso de la letra, se ha confirmado que la canción es en italiano. Y escuchando un poco más de la música, David ha dado al fin con el ‘Mamma María’, de Ricchi E Poveri. ¡Risas aseguradas en el vídeo!