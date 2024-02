Corazón y alma: Natalia Sánchez y Alain Hernández avanzan detalles del estreno de Sueños de libertad en Pasapalabra

Alain Hernández y Natalia Sánchez se han enfrentado a las divertidas y tensas pruebas de Pasapalabra. Tras un bonito paralelismo en La Pista que le ha recordado a la actriz sus orígenes, ambos han dejado paso a Óscar y Moisés en El Rosco.

Antes de la última prueba, Roberto Leal les ha preguntado a los actores sobre el estreno de su próxima serie: Sueños de libertad. Ambos se han mostrado muy emocionados por poder enseñar por fin aquello en lo que tanto han trabajado. “Llevamos meses dejándonos la piel”, ha confesado Natalia.

Alain ha adelantado algunos detalles sobre la trama de la serie y al resto de invitados no les ha podido gustar más. “Ya me he enganchado”, ha advertido Itziar Miranda nada más escucharlo. ¡No te pierdas todo lo que han contado!