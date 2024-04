La confusión de Moisés en La Pista: vacaciones en el mar… ¡con Barry White!

Las canciones de La Pista en este programa de Pasapalabra han estado muy setenteras. A Moisés y a Óscar, en concreto, les ha tocado una del año 1974. Los dos han reconocido al cantante con el primer fragmento: Barry White. Lo complicado ha sido dar con el título o con la letra una vez descartada You're the first, the last, my everything.

“Debe de ser la de al lado”, ha deducido con acierto Óscar. Por su parte, Moisés ha asegurado que en el estribillo aparece la palabra “love” y ha intentado tararearlo. Ha sido Gonzalo Miró quien se ha dado cuenta del tema que estaba entonando el concursante: la cabecera de la mítica serie Vacaciones en el mar. “¡Ay, es verdad! Entonces nada”, se ha rendido el riojano.

El fallo le ha dejado a Moisés “en un buque”. “Y en un bucle también”, ha bromeado, mientras el timón del pulsador parecía quedarse sin capitán en la prueba. Roberto Leal ha tenido que dar el título desordenado para que al fin uno de los concursantes se llevara el triunfo. ¿Quién lo ha conseguido y de qué canción se trata? ¡Dale al play y juega desde casa!

Además, Gonzalo Miró también ha sufrido en La Pista. Al invitado le ha tocado vivir una situación de lo más frustrante.

“Esto no me había pasado jamás”, comentaba el presentador de televisión. ¡Increíble!