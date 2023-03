La ‘cobra’ de Juanma Iturriaga a Fabiola Martínez: ¡Vaya plantón!

Juanma Iturriaga es de esas rarísimas excepciones en ‘La Pista’: ¡no le gusta la prueba! Ha recordado que siempre ha perdido desde que participó por primera vez hace 23 años, con Silvia Jato como presentadora. Incluso ha mandado cartas para que cambiaran este juego. Sin embargo, esa maldición ha llegado a su fin porque… ¡al fin ha ganado!

Viajar hasta el año 1986 le ha dado suerte porque ha sido más rápido con el pulsador y, sobre todo, ha reconocido la canción al escuchar el primer fragmento. Hasta se ha emocionado: “¡Por fin!”. Incluso ha gritado el título y el grupo: ‘Don’t get me wrong’ de The Pretenders.

La victoria, tan dulce, llevaba eso sí un reto aparejado: “Fabiola ha dicho que quería bailar contigo”, le ha comentado Roberto Leal. Juanma ha asegurado que “ni de coña” y hasta ha amagado con marcharse.

Fabiola Martínez lo ha intentado cuando ha empezado a sonar la música, se ha acercado a él… pero efectivamente el exdeportista le ha hecho la cobra. “Toda la vida perseguido por mujeres”, ha bromeado. ¡Revive este momentazo!