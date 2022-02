El chiste de Orestes que por fin convence a Roberto Leal: “Los ñus, las vacas y el burro”

Orestes ha recuperado para este programa, el número 84 en su cuenta personal en ‘Pasapalabra’, una de sus camisetas talismán, la de los amigos del concurso. Roberto Leal se ha dado cuenta y lo ha destacado al darle, una tarde más, la bienvenida.

El concursante ha bromeado con la cabra de su camiseta y “la granja” del look de Paola Dominguín. La invitada ha sorprendido con su camisa y también con sus pendientes, y Orestes no ha desaprovechado la ocasión para improvisar un chiste… ¡que ha convencido por una vez a Roberto!

“¿Lo tenías preparado? Eso no lo he visto venir, me ha encantado”, ha reconocido el presentador.

¡Vuelve a ver este momentazo!

