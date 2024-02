¿De chiripa o maestría? El “comodín” de Óscar que le da la victoria en La Pista

“Sois dos pájaros”, ha bromeado Roberto Leal con Óscar y con Moisés. Los dos concursantes han demostrado su veteranía en Pasapalabra recurriendo al truco de la flauta en su duelo en La Pista. Ambos han probado a ver si sonaba y uno sí ha conseguido soplar con el acierto suficiente como para convencer a los ‘jueces’.

La canción les ha trasladado al año 1958. Lo que han deducido con el primer fragmento es que se trata de un rock and roll. Ha dado la sensación de que Óscar intuía incluso más que eso. Sin embargo, al no llegarle del todo la inspiración, ha optado por intentarlo con un “Let’s rock again”. No ha sido suficiente, por lo que Moisés ha probado con otra frase típica: “Rock and roll, baby”. Aunque le ha puesto mucho flow, el comodín ha fallado.

Tras descubrir un verso de la letra, Óscar ha tirado de otro tópico: “Come on, come on, yo creo que lo dice”, ha asegurado entre risas. Lo curioso es que lo ha comentado sin haberle dado al pulsador, por lo que Moisés podría haberle robado la idea. Sin embargo, el riojano ha sido buen compañero y le ha animado a su rival a que lo intentara de forma ‘oficial’. Ha sido un buen consejo… ¡porque es parte del título! ¿Acierto de chiripa o maestría de musiquito? ¡Compruébalo en el vídeo!

Además, al final de este mismo programa hemos visto como Moisés y Óscar han protagonizado otro duelo trepidante más en El Rosco... ¡Que se ha saldado con 23 aciertos para cada uno!

Sin embargo, a Óscar le ha sabido a derrota puesto que aspiraba al bote. "¿Digo algo para llorar?", ironizaba el concursante.