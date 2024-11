Carlos Marco y Silvia Marty, atascados con un hit de 2024: “¡Qué rabia me va a dar!”

Carlos Marco y Silvia Marty protagonizaron un intenso duelo en La Pista en su primer programa. Los dos se atascaron con la canción porque escuchaban La Marsellesa en los primeros segundos del tema y necesitaron más pistas para descubrir que se trataba de “All you need is love”.

En este tercer programa, la incertidumbre ha vuelto a inundar a los concursantes… ¡y el que el tema les sonaba en los primeros segundos de la canción! “¡Qué rabia me va a dar!”, anticipaba Carlos Marco después de darle al pulsador y de no ser capaz de dar el título de la canción.

Ni una frase de la canción, ni escuchar más segundos del tema, han ayudado al director musical y a la actriz a dar con el título. ¡Y eso que Carlos no paraba de repetir que la había escuchado mucho este año! ¿Habrá sido capaz de adivinarlo con las últimas pistas? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!