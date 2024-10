Un álbum grabado en directo evitó que ganara el bote, pero Nacho no baja los brazos: “Me estoy esforzando más que en cualquier otra cosa”

Nacho nos puso el corazón en un puño esta semana en Pasapalabra. El concursante extremeño está viviendo una segunda etapa en la que ha confirmado, por un lado, el gran concursante que es, y por otro lado, lo mucho que lo echábamos de menos.

La nueva etapa de Pasapalabra comenzó con él en uno de los atriles, y tenerle de nuevo cada tarde en el programa es un lujo que estamos disfrutando mucho. Y en una tarde que ya tenía toques de celebración por el centenario de Manu, se ha colado el primer 24 de Nacho en su vuelta a Pasapalabra. ¡Se quedó a una letra del ansiado bote!

Todavía quedaba mucha tela que cortar, sobre todo para Manu en aquel Rosco, pero Nacho saboreaba la victoria con 24 aciertos. Una letra le separaba al extremeño de 694.000 euros, y la verdad es que es muy tentador no responder en una situación así.

“Título del álbum del saxofonista Piper Adams que fue grabado en directo en la ciudad de Múnich en 1975” era el enunciado de la ‘J’, la única que le quedaba para completar El Rosco. Nacho probaba sin suerte, pero el concursante no tiene pensado bajar los brazos: “Días como hoy hacen que merezca la pena esforzarse”, escribe el concursante en redes sociales.

Es su primer 24 tras su regreso a Pasapalabra, la primera vez que se queda tan cerca del bote, pero el extremeño está viendo que “el estudio está dando sus frutos”.

Nacho ha agradecido todo el ánimo y cariño que recibe de los espectadores de Pasapalabra y asevera que, aunque no sabe cómo acabará esto, no parará de intentarlo. “Sé que me estoy esforzando más que en cualquier otra cosa que haya intentado”, ha señalado. ¿Conseguirá llevarse el bote de Pasapalabra?