Las razones por las que Manu ha conquistado nuestros corazones en sus 100 programas en Pasapalabra

Sabíamos que, detrás de esa cara de niño que no ha roto un plato, Manu nos conquistaría el corazón. No es fácil suceder a dos concursantes gigantes de Pasapalabra como Óscar y Moisés pues, no sé si recuerdan, Manu fue una de las caras nuevas del concurso después del bote de Óscar.

Sin prisa pero sin pausa, Manu se ha mantenido como una roca en Pasapalabra, con victorias de renombre en El Rosco, aunque sin librarse de sufrir en la Silla Azul, hasta llegar a los 100 programas.

¡Manu ya es centenario! El madrileño se une así a un selecto club, siendo el séptimo que lo logra en la actual etapa de Pasapalabra tras Pablo, Óscar, Rafa, Moisés, Orestes y Jaime. Por ello, celebramos su entrada al Olimpo del programa repasando las razones por las que el joven madrileño nos ha conquistado a todos. ¡No te lo pierdas!

Sus poemas a los invitados

Para liberar tensiones antes de El Rosco, Manu suele tener unas palabras de cariño hacia los invitados, tanto para los que forman su equipo como los ‘rivales’. Porque en un programa como Pasapalabra, la rivalidad queda siempre en un segundo plano.

Manu se ha ido soltando a lo largo de su estancia en Pasapalabra, y para despedirse de los invitados, les dedica unos ingeniosos poemas, unos dulces juegos de palabra que encandila hasta a aquellos que tengan el corazón de piedra. ¡Qué crack es este chico!

Los piropos a Cristina Alvis

Donde también se vive una tensión sin igual es en la Silla Azul. Un desliz te deja en la cuerda floja, pero dos te mandan a casa. Da igual el recorrido, el dinero acumulado o tu nombre: la Silla Azul no perdona a nadie.

Pero esta fase preliminar de Pasapalabra, que seguro que nadie quiere afrontar, es la única vez que vemos a Cristina Alvis en el programa. Y Manu, consciente de ello, aprovecha para lanzarle preciosos piropos a Cris. ¡Algún día le va a sacar los colores!

Unos frenéticos Roscos

Manu se ha mostrado cada tarde como un jugador fuerte y muy estratégico en El Rosco. Desde victorias aplastantes hasta remontadas imposibles, bajo la manga de Manu se esconden muchos ases.

El madrileño ha estado cerca del bote de Pasapalabra en varias ocasiones y, sin nada que perder y mucho que ganar, hasta se atreve a responder la última letra para completar El Rosco. ¡Nos deja a todos sin habla!

Ya son 100 programas los que Manu ha vivido en Pasapalabra, una cifra que irá creciendo día a día en su lucha incansable por lograr el bote.