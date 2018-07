El jurado regaña a Irma porque están decepcionados

MEJORES MOMENTOS DE LA GALA 3

El jurado está muy decepcionado con Irma, cree que tiene una gran voz y un gran potencial pero que no lo explota. La concursante no ha tenido muy buena semana y echa la culpa a las cámaras. Pero el caso es que David Bustamante, Pitingo, Pastora Soler y Mónica Naranjo están de acuerdo con sus opiniones. Esta última incluso le ha dicho que para seguir así es mejor que no esté en el programa.