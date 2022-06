Descubrimos 'Territorio Artlanza' con Orestes de 'Pasapalabra'

Tuta, fragua, celemín… En Territorio Artlanza se esconden cientos de palabras antiguas, propias de la España rural y casi en peligro de extinción. Y quién mejor para explicar su significado que Orestes Barbero, el veterano concursante de 'Pasapalabra'. El burgalés está cerca de alcanzar los 200 programas, pero entre rosco y rosco ha hecho un hueco para acompañarnos en este recorrido por las costumbres y los lugares de antes.

Si hablamos de palabras, hay una a la que no le tiene especial cariño. Se trata de 'Vulturno', Dios romano del calor. La dijo en un rosco cuando le preguntaron por 'Vertumno', otro Dios romano pero en este caso de la vegetación. Ese día, de no haber sido por esa equivocación, se hubiera llevado el bote. Y como esa vez, otras cinco más en las que se ha quedado a solo una palabra de conseguirlo.

Sus padres, imprescindibles para aprender palabras

Nos lo cuenta en una escuela de los años 50. Con pupitres de madera, tablas de restar… y cuadernillos Rubio, "que tienen más años que la orilla del río", bromea Orestes. Actualmente compagina las grabaciones del programa en Madrid con el estudio de Filosofía en Pamplona (y es su segunda carrera), pero no se considera empollón. "Me gusta escuchar y aprender, pero nunca he sido de sacar notas muy altas", cuenta.

Es inevitable preguntarle cómo estudia, cómo se prepara para concursar en 'Pasapalabra'. "Hay que leer diccionarios, enciclopedias y listas de cualquier cosa que se te ocurra", detalla. Pero admite que eso sólo no es suficiente, que la formación es una carrera de fondo y que debe mucho al poso que han dejado en él sus padres desde pequeño. "Siempre me han enseñado curiosidades y me han motivado a aprender".

Humor y tiempo libre

Pero no todo es estudio, también le queda tiempo libre. "El programa me lo tomo con mucha tranquilidad. Los tiempos de grabación estoy volcado a fondo. Pero luego también me gusta mucho compartir con los míos, porque la vida está para eso", confiesa apoyado en la barra de una taberna castiza.

"Mucho corral pero aquí no veo ningún gallo corriendo", bromea mientras visitamos un corral de comedias. Ante todo, humor. Porque además de por sus aciertos en las pruebas del concurso, los espectadores también lo conocen (y lo quieren) por sus chistes malos. "Se me van ocurriendo con el desarrollo de las circunstancias, entonces pues te sale mucha tontería por ahí".

Casi 200 programas

Orestes lleva más de 180 programas como concursante de Pasapalabra. Es el segundo concursante más veterano, sólo superado por Pablo Díaz, que llevaba 260 programas cuando consiguió el bote. Pero esa cuenta se tambalea cada vez que Orestes tiene que enfrentarse a la silla azul, decisiva para continuar en el programa. “Lo que hago es tomármelo con filosofía. Hay que intentar ganar, pero si perdemos tampoco se derrumba la vida. Concentración absoluta y a aguantar”, señala.

Porque aunque parezca mentira, hay palabras que Orestes no conoce. Por ejemplo, 'garillo', una pequeña hoz con la que se extraen a mano los racimos de uva, y que descubrimos en una de las casas de Territorio Artlanza. "Voy a tener que mirarlo a ver qué significa por si acaso cae en el rosco", dice.

Descubriendo Artlanza

Territorio Artlanza es un pueblo dentro de Quintanilla del Agua (Burgos). Pero, sobre todo, es el sueño hecho realidad de Félix Yáñez, el escultor y artífice de esta construcción a la que llama "la escultura más grande del mundo". Todo empezó hace doce años, en el verano de 2006. Empezó por la fachada de una cantina… y ahora hay construidos ya más de 25.000 metros cuadrados.

Y todo con sus propias manos, y con material reciclado. "Con restos de obra que he recuperado de escombreras de los pueblos de los alrededores", cuenta. "La gente viene y se emociona, me dicen que esto les transmite verdad… Y yo les digo: ¿cómo no va a transmitir verdad, si es la puerta de la bodega del Tío Benigno?". Ahora está construyendo Bautolandia, una parte más moderna y dedicada a los más pequeños, pero también dentro del propio Territorio Artlanza.

Covarrubias, un lugar especial para Orestes

Siguiendo la ruta por Burgos, hacemos parada en Covarrubias, considerado como uno de los pueblos más bonitos de España. Y además es un lugar muy especial para Orestes, ya que veraneaba allí con sus primos cuando era pequeño. “Yo he venido aquí toda la vida, le tengo mucho cariño”, le cuenta a una vecina que lo reconoce en cuanto lo ve por la calle.

Las fachadas de Covarrubias se asemejan mucho a las que encontramos en Territorio Artlanza. "Las casas típicas de la antigua Castilla, encaladas y con sus vigas". Y paseando, descubrimos lugares emblemáticos como el Torreón de Doña Sancha, una de las pocas fortalezas que quedan en España de antes del siglo XI, o la Colegiata, de estilo gótico. En ese paraje, Orestes nos invita a descubrir esos rincones castellanos que no siempre aparecen en primer lugar en las listas de destinos turísticos, pero que tienen un encanto único, como las palabras que habitan en ellos.