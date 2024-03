¡Menuda exhibición! Patricia y Silvia lo dan todo al ritmo de Coyote Dax

Patricia y Silvia han cautivado a los espectadores simplemente con su presentación. Las amigas de Badalona han acudido al programa para vivir la experiencia y para tratar de llevarse algo de dinero a casa para poner en marcha su proyecto de ‘cohousing’, como una especie de vivienda colaborativa.

La primera pregunta a la que han tenido que enfrentarse las concursantes ha sido la ideal para romper el hielo y para que las dos amigas se desmelenen, ya que estaba relacionada con la música. ¿En qué estilo ponemos las manos en los bolsillos?

Patri y Silvia se han acordado de la conocida canción de Coyote Dax, No rompas más, y no han dudado en apostar todo el millón a country. Su memoria no les ha fallado ya que esa respuesta era la correcta y, para celebrarlo, tanto ellas como Juanra Bonet se han animado a recrear el baile. ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!