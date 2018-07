Nos vamos a la Antigua Roma en el Teatro de pendiente

ME RESBALA I PROGRAMA 10

La prueba estrella de Me resbala vuelve por todo lo alto, escenarios situados en la antigua Roma y unos personajes muy particulares que nos van a hacer reír a carcajadas. La primera prueba está protagonizada por Flo, Anabel Alonso y Paco Collado que son el escultor Chiquitus de la Calzada Romana, Rafaella de Carrara y la escultura viviente respectivamente. En el segundo teatro de pendiente, El senador Augusto (Xavier Deltell) visita a su masajista Andro Pajardus que es Paco Collado, y le visitan su cita a ciega Ciccolina Edu Soto) y su mujer Máxima Promiscua (Toni Acosta). En el tercer teatro de pendiente Edu Soto que es un noble romano y Casio (El Monaguillo) tendrán que idear la muerte del César (Carlos Santos) hasta que llega la amante de este, Flopatra (Flo). ¡Diviértete viendo los teatros de pendiente!