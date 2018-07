El coche fantástico, la gran sorpresa de Arturo Valls a la familia Vela Cedena

MEJORES MOMENTOS | AÑOS 80

Si hay un icono que todos ansiaban tener en la década, ese era el coche fantástico. Arturo Valls vuelve a casa de la familia con una gran sorpresa de la que no podrán dar crédito. A pesar de que no se ha quedado con ellos para viajar y moverse por la ciudad, la familia Vela Cedena ha podido intercambiar palabras con el coche fantástico. Además, Arturo lucía un look muy innovador, ¿qué les ha parecido?