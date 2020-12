Pastora Soler emociona en 'Mask Singer' con 'I will always love you' después de ser desenmascarada

Después de haber revelado su identidad en el programa, Pastora Soler nos ha cantado la canción que había preparado para la Gran Final de 'Mask Singer: adivina quién canta'. La cantante se ha dejado la piel para emocionarnos con el clásico tema 'I will always love you' de la gran Whitney Houston.

Los investigadores lo han gozado al ver a la gran Pastora Soler cantando ese tema sin la máscara. ¡Menudo torrente de voz tiene nuestro Pavo Real!

¡Así ha sido la pedazo actuación que nos ha regalado en la Semifinal del programa!