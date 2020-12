"Lo mejor ha sido atreverme a cantar temas que están fuera de mi repertorio", la confesión exclusiva de Pastora Soler tras haber sido desenmascarada en 'Mask Singer'

Tras haber revelado su identidad en el programa, Pastora Soler nos ha hablado de qué ha sido lo mejor para ella de participar en 'Mask Singer'. La cantante ha asegurado que le ha encantado meterse dentro de la máscara para cantar y bailar, además de poder hacerlo con un repertorio muy diferente al que nos tiene acostumbrado.

También Pastora desveló cómo se las ingenió para mantener el secreto de su participación en el programa. ¿Ha podido controlar las ganas de contar la noticia? ¡Ella misma nos lo ha contado!

La cantante que se encontraba debajo del Pavo Real ha revelado cuál ha sido su canción favorita de las que ha interpretado en el programa. ¡No te pierdas su respuesta!

Pastora Soler emociona con 'I will always love you' tras ser desenmascarada