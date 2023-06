¡Llega la gran Semifinal! Estas son todas las pistas de Caballito de mar, Gorila, Ratita, Gallo, Bebé y Hada

Este año 'Mask Singer' está causando muchos quebraderos de cabeza a la audiencia. Las máscaras están dejando acertijos demasiado complejos y los investigadores, pese a que han llegado a acertar con El delatador, están muy perdidos. La Semifinal está a la vuelta de la esquina, por ello, repasaremos todas las pistas que nos han ido dejando los protagonistas.

Caballito de mar

Caballito de mar está siendo de los favoritos entre los espectadores. A través de sus pistas se lo ha intentado ponérselo más o menos fácil a la gente." Puedo presumir de que una de las grandes estrellas del mundo entero quisiera sumergirse en el mar para nadar conmigo", ha sido de sus primeros acertijos. En sus actuaciones hizo dudar a Ana Obregón que pudo sacar una conclusión: "No es ni americana, ni británica". En cambio, Javier Ambrossi llegó a la conclusión de que Caballito de mar es influencer, por una frase que también dijo: "Me he convertido en un especialista en redes, navego entre ellas como un profesional".

Gorila

Gorila está dejando a todos locos con su moto. "Como buen motero, tengo a mi inseparable compadre", fue de una de las primeras pistas que dejó. Mientras nos enseñaba el símbolo de la victoria, la máscara más rockera nos hablaba de los éxitos que ha logrado en su vida: "He cosechado más éxito que pelo tengo en el cuerpo". Ganar es una de las cosas más importantes para el primate. La máscara se ha definido como el rey de los bosques de todo el mundo. "Todos los de mi especie quieren venir a mi masterclass para que le enseñe el secreto de mi éxito", ha asegurado Gorila sentado frente a un grupo de seguidores.

Ratita

El roedor se está escapando de la gente con sus pistas. Los espectadores no tienen ni idea de quién podría ser. Sin embargo, Ratita asegura que le costó mucho aprender francés y que en el país galo ha aprendido mucho de cocina. Uno de sus alimentos favoritos son las setas y ha afirmado que las utiliza para hacer tortillas y arroces. Por último, Ratita se fue cantando y bailando: "Champiñona, champiñona...".

Gallo

El ave no solo está para despertarnos cada mañana... ahora no podemos dormir no podemos dormir por culpa de sus pistas. Lo que sí que hemos visto es el cariño que le tiene a su hijo, ya que se viste igual que él: "De casta le viene al galgo", ha señalado, una frase que dice a su hijo cuando le ven lucir una cresta tan roja como la suya. También nos ha enseñado que le gusta ser muy presumida. Mostrando la portada de 'Las diez gallinas más estilosas', la máscara ha hecho hincapié en la importancia de cuidar su imagen y la de su hijo.

Bebé

Bebé no solo está causando ternura por su corta edad, también está provocando preocupación al ser un poco granuja. "Soy muy juguetona y traviesilla", asegura la máscara. Esto ha hecho que sus padres estén más pendientes de él." He dado algún susto", comenta los problemas que le ha dado a sus padres. Sin embargo, no todos son problemas a sus padres, también les tiene mucha admiración: "Mi familia es la más guay del mundo", asegura.

Hada

El ser mitológico está volando por el plató al libre albedrío, sus actuaciones están siendo increíbles y el jurado no tiene ni idea de quién puede ser el famoso. "Como seres etéreos que somos, nuestra identidad es una gran incógnita", dice en una de sus pistas. Su imagen es una de las cosas que más cuida: "Somos seres únicos e irrepetibles. Nos hacemos a nosotras mismas a nuestra imagen y semejanza. Nunca encontraréis en el universo dos hadas iguales", finaliza Hada.

La semifinal está a la vuelta de la esquina y dos de estas máscaras se verán obligadas a desvelar su identidad... ¿Te ves capaz de acertar alguna? ¡Repasa todas las pistas en los vídeos!