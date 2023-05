Los investigadores no tienen clara ni siquiera la nacionalidad Banderilla: ¿Es Corinna o Vicky Martín Berrocal?

Después de poner boca abajo el plató de Mask Singer con su ‘A Far L'Amore Comincia Tu’ a lo Raffaella Carrà, Banderilla fue examinada con lupa por nuestros investigadores.

Las pistas que ha dado al principio no parecían suficientes y su respuesta a cómo fue su primera cita no ha dejado a ninguno indiferente: “Siempre he trabajado muchísimo y una vez me escapé diciendo que tenía un compromiso importantísimo en Mikonos. En realidad, me fui de primera cita. La playa, el sol, el mar de Grecia... hicieron que alucinara pepinillos”.

El primero en animarse con las especulaciones ha sido Javier Ambrossi, que ha discrepado con Ana Obregón sobre si Banderilla es o no española. Para Ambrossi estamos ante alguien de familia noble, de gran preparación y amante de España... ¡nada menos que la Duquesa de York, Sarah Ferguson!

Ana Obregón, por su parte, se ha quedado con los rasgos físicos de la enmascarada. “Es alta y altas son las modelos, es Estefanía Luyk”, ha arriesgado.

Mónica Naranjo ha decidido apostar por Andalucía y ha asegurado ver debajo de Banderilla a la diseñadora Vicky Martín Berrocal.

Por último, Javier Calvo se ha quedado con la pista de la procedencia de buena familia y ha apostado por un acento europeo, lo que le ha acabado conduciendo a... ¡Corinna Larsen!