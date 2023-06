El cambio de voz de Ana Milán para despistar a los investigadores: "Quería que me confundieran con Miguel Bosé"

Nueva noche de emociones la que hemos vivido en 'Mask Singer'. Tras un nuevo programa en donde Javier Calvo, Javier Ambrossi, Ana Obregón y Mónica Naranjo han intentado averiguar a los famosos que se escondían tras las máscaras, llegaba un momento histórico en 'Mask Singer'.

Los investigadores han pulsado El delatador para ver si tras la máscara de Cupcake se encontraba Ana Milán. Los cuatro estaban tan convencido que se han arriesgado y por primera vez en la historia el público no ha tenido que votar a la máscara eliminada. ¡Y han acertado de lleno!

Tras la máscara de Cupcake se encontraba Ana Milán. Tras el programa hemos hablado con la actriz que estaba muy emocionado con su participación en el programa, asegurando que ha sido toda una aventura.

"Me lo curré mucho para cambiar la voz"

La actriz ha confesado que intentó cambiar la voz varias veces para despistar a los investigadores porque tanto a Javier Calvo como a Javier Ambrossi y Mónica Naranjo les conoce de cerca. Además de al presentador Arturo Valls: "Empecé a trabajar las canciones en casa en mis graves más graves para confundir", señala.

"Me encantaría que me confundieran con Miguel Bosé, sería una fantasía", ha confesado. La actriz ha jugado muco al despiste y ha trabajado mucho para conseguir diferentes voces: "Me lo curré mucho para cambiar la voz", ha añadido.

La verdad que ese despiste de voces logró llevar por otros caminos a los investigadores. ¡Así nos lo ha contado en el vídeo de arriba!